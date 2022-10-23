جهود إماراتية فاعلة للقضاء على شلل الأطفال

منى الحمودي (أبوظبي)

تشارك دولة الإمارات احتفالات العالم في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، وهو اليوم الذي يسهم في إبراز الجهود المبذولة في القضاء على هذا المرض في الـ 24 من أكتوبر من كلّ عام.

وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تسعى مع الشركاء العالميين في الإسهام بشكل فاعل للقضاء على شلل الأطفال، وسط إشادة دولية بدورها، منذ أن أعلنت عام 2011 مشاركتها في الحملة الدولية للقضاء على هذا المرض في باكستان وأفغانستان والصومال وإثيوبيا وكينيا والسودان ضِمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاستئصال شلل الأطفال من العالم.

وتعدُّ الإمارات من أكثر دول المنطقة منحاً لـ «التحالف العالمي للّقاحات والتحصين»، ويستفيد من حملاتها لمكافحة شلل الأطفال 400 مليون طفل سنويّاً حول العالم. ولجهودها المتميّزة والمثمرة للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان، دور كبير في القضاء عل المرض منذ انطلاق حملتها في يونيو 2014 تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل»، حيث نجحت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت في جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام 2021 في إعطاء 583 مليوناً و240 ألفاً و876 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال 8 سنوات لأكثر من 102 مليون طفل باكستاني.

تمويل الجهود

لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الداعمين للحملة العالمية للقضاء على شلل الأطفال. ففي عام 2011، انضم سموه إلى مؤسسة غيتس في تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لحملات التلقيح في أفغانستان وباكستان. وخلال انعقاد الدورة الأولى للقمة العالمية للقاحات في أبوظبي عام 2013، قدم سموه 120 مليون دولار إضافية، وفي عام 2017 تعهد سموه بتقديم 30 مليون دولار لاستكمال الجهود للقضاء كلياً على مرض شلل الأطفال في العالم.

وأكّدت «المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال» (GPEI) أن الإمارات وفّت بكامل التزامها نحوها، بتقديم مبلغ إجمالي قدره 120 مليون دولار، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد التزم بتقديمه في مؤتمر القمة العالمي للّقاحات الذي عُقد في أبوظبي عام 2013. كما قدّمت الإمارات، خلال مؤتمر منظمة الروتاري الدولية في يونيو 2017 بأتلانتا الأميركية، 30 مليون دولار لدعم جهود مكافحة استئصال شلل الأطفال من العالم.

حملة الإمارات

وتؤكد جهود فريق حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال نهج دولة الإمارات الإنساني وحرصها على مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل استئصال مرض شلل الأطفال من العالم، حيث قدم الفريق ملحمة من ملاحم العطاء الإنساني العالمي، وسطر قصص نجاح ملهمة في مواجهة التحديات، خاصة مع حرصه طوال الفترة الماضية ورغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مواصلة تنفيذ الحملة في الأقاليم الباكستانية كافة.

وتعد حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال انعكاساً لالتزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحماية الملايين من شلل الأطفال وضمان حصول كل طفل على فرصة لمستقبل صحي، والحرص على تمكين المجتمعات كافة لتحسين موارد الرعاية الصحية، وتوفير التعليم والتدريب اللازم، وخلق فرص العمل الملائمة في هذا القطاع.

الجدير بالذكر، أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، حيث تأتي مبادرة سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة، والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

كما تشمل مبادرة «بلوغ الميل الأخير» مجموعة من المشاريع المعنية بقضايا الصحة العالمية، وتوفر المبادرة العلاج والرعاية الوقائية في المجتمعات التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

وتجسد المبادرة رؤية والتزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً في العالم، ومساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية وكريمة.