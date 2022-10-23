الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله آل حامد: مكافحة شلل الأطفال عالمياً نهج رائد للإمارات

عبدالله آل حامد: مكافحة شلل الأطفال عالمياً نهج رائد للإمارات
24 أكتوبر 2022 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي»

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أنه في اليوم العالمي لشلل الأطفال تبرز دولة الإمارات وجهودها الرائدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مكافحة شلل الأطفال على المستوى العالمي والتي تجسد نهجها الراسخ في الخير والعطاء المتواصل منذ تأسيسها، والقيم والمبادئ التي تتبناها لمساعدة الشعوب والمساهمة في تطوير برامج التنمية البشرية، وتأمين الحياة الكريمة للإنسان، والاهتمام بالصحة والحد من انتشار الأمراض ومكافحتها. وقال آل حامد: «واصلت دولة الإمارات رفد الجهود العالمية في مواجهة مرض شلل الأطفال التي أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين، وتحسين جودتها لدى الملايين من الأطفال في مختلف أنحاء العالم، كما تعمل على تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية لحماية المجتمعات من الأمراض والأوبئة، والحد من تأثير الأزمات والكوارث، وتحسين حياة الأفراد في كل مكان حول العالم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم». واختتم معاليه: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة التحديات الصحية، حيث قدمت دوراً متميزاً في جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في تطوير اللقاحات ونقلها وتوزيعها حول العالم وتقديم الدعم اللوجستي والمخبري للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة. واليوم، يتجه العالم بخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة متسلحاً بالعديد من الدروس المستفادة التي زادته قوة وجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية».

عبدالله آل حامد
شلل الأطفال
الإمارات
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©