«التعليم الدولي» يستقطب آلاف الزوار

الشارقة (الاتحاد)

شهد معرض التعليم الدولي 2022 الذي اختتمت فعالياته، أمس الأول، في مركز إكسبو الشارقة، حضور الآلاف من الزوار من الطلبة وأولياء أمورهم الذين اجتمعوا على مدار أربعة أيام لاختيار المئات من أفضل الفرص التعليمية على مستوى العالم التي أتاحها المعرض في نسخته الـ18، وذلك في ظل ما شهد من مشاركة لأكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وأعرق الجامعات العالمية بزيادة بلغت نحو 30% عن النسخة السابقة، بالإضافة إلى الحضور الكبير من أهم المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية.

شكّل معرض التعليم الدولي 2022 الذي نظمه مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ملتقى معرفياً وتعليمياً عالمياً مع الحضور الواسع والمهم لكبرى المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، من أبرزها وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومؤسسة قطر للتعليم، إلى جانب نخبة من أهم الجامعات العالمية من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا والهند وبريطانيا وماليزيا، وغيرها العديد من الدول.

وتميزت نسخة المعرض هذا العام، بما شهدته من عرض لأحدث التخصصات الجامعية والبرامج التعليمية القادرة على التناغم مع مسارات وظائف المستقبل، ومن أبرزها هندسة علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والمتجددة و«إنترنت الأشياء»، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية التطبيقية، وغيرها من التخصصات الداعمة لاقتصادات المعرفة، فيما قدمت الجامعات المشاركة منحاً وخصومات وصلت إلى 50% على تخصصات جامعية نوعية، إلى جانب العديد من خيارات الدراسة الخارجية.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، أن المركز يواصل عاماً بعد عام تحقيق النجاحات في هذا الحدث التعليمي الأكاديمي، معززاً من دوره في المساهمة بدعم عملية تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتعزيز استدامة التعليم والارتقاء بجودته، عملاً بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية سموه الاستشرافية في نشر المعرفة.

منصة

أشاد عدد من الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية المعرض كمنصة معرفية مهمة أتاحت لهم المجال للاطلاع على أحدث فرص التعليم الواعدة على مستوى العالم، إلى جانب التواصل مع مسؤولي القبول بالجامعات المحلية والعالمية والتعرف إليهم، والتحدث معهم مباشرة عبر منصات افتراضية وتفاعلية، وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بمستقبلهم الدراسي، ومعرفة أفضل الطرق للتقدم لهذه الجامعات، بما في ذلك متطلبات القبول والتسجيل، والبيئة الأكاديمية، وخدمات الإرشاد الأكاديمي وكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب، فضلاً عن إجراءات معادلة الشهادات والاختبارات الدولية.