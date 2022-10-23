حصة بو حميد تشهد فعالية تحقيق أمنيات 23 طفلاً

دبي (وام)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، فعالية تحقيق أمنيات 23 طفلاً من أطفال مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك على هامش مشاركة معاليها في الدورة الـ 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي نظمها قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية واستضافها الأردن على مدى يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

حضر الفعالية، حمدان الكعبي، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة تحقيق أمنية، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي، ونهى الشوربجي، مديرة المشاريع في المؤسسة، والوفد المرافق لمعالي الوزيرة.

وأشاد هاني الزبيدي بدعم معالي حصة بنت عيسى بوحميد المتواصل لمختلف فعاليات ومبادرات المؤسسة، وحرصها على إبراز مساعي الإمارات الإنسانية النبيلة في نشر السعادة والأمل داخل وخارج الدولة.

يذكر أن المؤسسة غير ربحية، تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون حالات صحية تهدد حياتهم بشكل عام، وهي مؤسسة مرخصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.

وتمّ حتى الآن تحقيق أكثر من 5700 أمنية لأطفال مرضى داخل وخارج دولة الإمارات يعانون أمراضاً خطيرة.