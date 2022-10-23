مدير هيئة حماية البيئة برأس الخيمة لـ «الاتحاد»: حظر رش المبيدات الحشرية في المزارع حتى منتصف نوفمبر المقبل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد الدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن الهيئة تعمل على الرقابة البيئية المستمرة الموجهة إلى جميع المزارع الواقعة والعاملة في إمارة رأس الخيمة، بهدف التحقق من تطبيقها الاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الغذاء وحماية التنوع البيولوجي.

وذكر أن الهيئة قد حددت منتصف شهر سبتمبر الماضي ولغاية منتصف شهر نوفمبر المقبل، موعداً لحظر استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات الزراعية بشكل نهائي في المزارع، بهدف الحفاظ على الإنسان واستدامة الإنتاج الزراعي الذي يعود نفعه إلى المزارعين.

وقال الدكتور سيف الغيص لـ«الاتحاد»: «إن نحل العسل وبعض من الحشرات المختلفة تلعب دوراً فاعلاً ومهماً في تحقيق الأمن الغذائي لإنتاج المحاصيل للقطاع الزراعي في الدولة، وللحفاظ على تلك المنتجات والمحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية، فإن استخدام المبيدات الحشرية قد يتسبب في وجود التسمم الذي يشكل خطراً على صحة الإنسان والحشرات المفيدة».

وذكر أن هناك العديد من المبيدات الزراعية شديدة السمية التي تؤثر على الإنسان وعلى نحل العسل، وتؤثر بشكل سلبي على مستعمراتها في حال استخدام المبيدات المحظورة أو الإفراط في استخدامها، وكذلك التي تؤثر على الحشرات المفيدة الأخرى، حيث ينجذب النحل إلى الزهور المتفتحة بجميع أنواعها ويقوم بنقل حبوب اللقاح، ومن باب الحفاظ على هذه المخلوقات يجب تفادي رش المبيدات بشكل نهائي خلال الفترة المحددة من منتصف سبتمبر ولغاية منتصف نوفمبر.

ولفت إلى أنه في الحالات الضرورية التي قد تتجه المزارع إلى رش المبيدات الحشرية يتوجب على أصحابها إخطار الهيئة عبر التواصل معها قبل 72 ساعة على الأقل في سبيل الحصول على التصريح المؤقت المخول باستخدام المبيدات وفقاً للإرشادات المحددة وتحت إشراف الهيئة كذلك.

ونصح الغيص الملاك والعاملين في المزارع بتجنب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات أثناء الإزهار، حيث إنها قد تضر بالنحل والحشرات في حال تناولت الرحيق من الزهرة، مع الالتزام بتطبيق التعميم الصادر الذي يحمي تلك المزارع من الحصول على المخالفات البيئية التي توجه عقوبات مختلفة بحسب حجم المخالفة المرتكبة.

وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإصدار تعميم يتضمن قيام المفتشين من جمع العينات من المزارع العاملة في إمارة رأس الخيمة، بشكل منتظم للحد من متبقيات المبيدات الحشرية في المنتجات الزراعية، والذي يتضمن ضرورة التزام المزارعين من حظر تداول واستخدام المبيدات المفيدة من قبل الشركات غير المرخصة لما لها من خطورة بالغة، وحظر رش المحاصيل الزراعية أوقات النهار خلال الفترة المحددة للحظر والسماح لموظفي الهيئة من الحصول على العينات المطلوبة.

وذكر أن موظفي الهيئة باشروا مهام توزيع التعميم الخاص بهذا القرار على مداخل المزارع في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة، لحث المزارعين وأصحاب المزارع على الالتزام بمتطلبات التعميم الصادر والمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المكافحة البيولوجية، والحفاظ على المحاصيل الزراعية والمخلوقات المفيدة.