المري يتفقد جاهزية «شرطة الموانئ»

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعدادات مركز شرطة الموانئ في العمل على تعزيز الأمن والأمان في مناطق الاختصاص، البرية والشواطئ والموانئ، لتحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة مع البلاغات وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين.

واطلع معالي الفريق المري في سفينة إليزابيث الثانية في ميناء راشد، على مؤشرات مركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي، والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة، والعقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، ونائبه العقيد راشد ثاني العايل، وعدد من الضباط.

واطلع الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الموانئ، حيث تعامل قسم السجلات الجنائية مع 152 بلاغاً خلال العام الماضي، إلى جانب الاطلاع على مؤشر الجرائم المقلقة لكل 500 ألف من مرتادي الشواطئ والعبرات في مناطق الاختصاص، والحوادث التي تم التعامل معها.

وسجل مركز شرطة الموانئ «صفر» في القضايا المُصنفة قانوناً تحت مسمى «لا وجه لإقامة دعوى»، وتعامل مع 13 بلاغاً خاصاً بالشيكات، واستطاع إجراء تسويات مالية في 10 منها، بقيمة تجاوزت مليوني درهم.

واطلع معالي الفريق المري على نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص لمركز شرطة الموانئ، والتي وصلت إلى 95%، متفوقة على المؤشر المستهدف الذي بلغ 90%، فيما حقق المركز نسبة 100% في نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات.