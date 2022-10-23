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شرطة دبي تبحث تعزيز العمل المشترك بين إداراتها

المنصوري والغيثي يتوسطان كبار الحضور في صورة جماعية (من المصدر)
24 أكتوبر 2022 02:56

دبي (الاتحاد)

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تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للعمل المشترك بين قطاعات العمل الشرطي المختلفة، التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي،  اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ونوابهم، ومديري الإدارات الفرعية في القطاعين. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين، بالإضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات والنتائج والاقتراحات المقدمة من الإدارات العامة في القطاعين. وأكد المنصوري، أن اللقاءات الدورية بين مختلف القطاعات الشرطية لها أثر بالغ في دعم الإدارات العامة لمعرفة العوائق والاحتياجات وتقديم المشورة والآراء والأفكار الإبداعية التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وصولاً إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.
بدوره، قال االغيثي، إن كل قطاع من القطاعات الشرطية يدعم الآخر، وإن كانت هناك اختلافات تخصصية إلا أن التجارب والممارسات المشتركة لها دور كبير في تطوير الإدارات العامة كافة، وأن مثل هذه الأنشطة التي تجمع إدارات عامة عدة في مكان واحد، تساهم بشكل كبير في عمل نقلة نوعية للأداء، وذلك من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل والعمل المشترك.

دبي
شرطة دبي
عبد الله خليفة المري
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