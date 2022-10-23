الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشامسي يتفقد شرطة مطار الشارقة الدولي

سيف الشامسي خلال الجولة (من المصدر)
24 أكتوبر 2022 02:56

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ضبط سائق تسبب بوفاة شخص دهساً بالشارقة
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «النيل للطيران»

تفقد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أول أمس، إدارة شرطة المنافذ والمطارات، بمبنى مطار الشارقة الدولي، وذلك ضمن منظومة التفتيش السنوي للإدارات للوقوف على خطط سير العمل، وكان في استقباله العميد يونس الهاجري، مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات في شرطة الشارقة. وبدأت الزيارة بعقد اجتماع ترأسه اللواء سيف الشامسي، اطلع على عرض لمنظومة التفتيش السنوي لإدارة شرطة المنافذ والمطارات بالشارقة لعام 2022، والمشاريع التطويرية لها، كما اطلع على أهم التحديات والفرص والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات التي ‏تدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية، وتوجه القيادة العامة نحو‏ الريادة والجاهزية والاستعداد.

مطار الشارقة الدولي
سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©