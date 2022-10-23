الشامسي يتفقد شرطة مطار الشارقة الدولي

الشارقة (الاتحاد)

تفقد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أول أمس، إدارة شرطة المنافذ والمطارات، بمبنى مطار الشارقة الدولي، وذلك ضمن منظومة التفتيش السنوي للإدارات للوقوف على خطط سير العمل، وكان في استقباله العميد يونس الهاجري، مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات في شرطة الشارقة. وبدأت الزيارة بعقد اجتماع ترأسه اللواء سيف الشامسي، اطلع على عرض لمنظومة التفتيش السنوي لإدارة شرطة المنافذ والمطارات بالشارقة لعام 2022، والمشاريع التطويرية لها، كما اطلع على أهم التحديات والفرص والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات التي ‏تدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية، وتوجه القيادة العامة نحو‏ الريادة والجاهزية والاستعداد.