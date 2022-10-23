الطقس المتوقع في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والثاني عند الساعة 06:31 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني عند الساعة 21:32 والجزر الأول عند الساعة 15:00 والثاني عند الساعة 03:16 .