الهلال الأحمر يفتتح عدداً من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه بموريتانيا
الهلال الأحمر يفتتح عدداً من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه بموريتانيا
23 أكتوبر 2022 14:59
افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عددا من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه، ضمن جهودها المستمرة لدعم الخدمات الأساسية في جمهورية موريتانيا.
وتضمنت تلك المشاريع إعادة تأهيل المركز الطبي في القرية ومعهد تحفيظ القرآن، إلى جانب حفر بئر ارتوازية وتزويدها بخزان ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية مع إنشاء شبكة لإيصال أمدادات المياه إلى المنازل، بجانب ترميم وصيانة السد الرئيسي في القرية بطول 500 متر مربع، ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 11 ألف شخص في اغليك والقرى المجاورة. وشارك في افتتاح المشاريع وفد الهلال الأحمر الذي يزور موريتانيا حاليا لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والتنموية، برئاسة سعيد سهيل المزروعي مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، ومن الجانب الموريتاني حضر مراسم الافتتاح محمد الحسين حاكم المقاطعة التي تتبع لها قرية اغليك بن بيه، وانداده محمد سالك الأمين العام للبلديات وعدد من المسؤولين المحليين هناك. وأكد المزروعي أن هذه المشاريع تجسد اهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعزيز جهود التنمية والإعمار في موريتانيا، وقال إنها تضمنت مجالات رائدة وحيوية في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية مساهمة من الهيئة في تأهيل البنية التحتية التي تخدم قطاعات واسعة من الشعب الموريتاني الشقيق، وأشار إلى أن المشاريع التي تم افتتاحها في اغليك ما هي إلا حلقة في سلسلة المشاريع التي تنفذها الهيئة الساحة الموريتانية في المجالات كافة. من جانبهم أعرب المسؤولون الموريتانيون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على جهودها المستمرة في تبني مثل هذه المشاريع التي من شأنها احداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات في اغليك والمناطق المجاورة، مشيدين بدور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني والتنموي في موريتانيا بصورة عامة، مؤكدين على أن الهيئة ظلت على الدوام بجانب الشعب الموريتاني مساندة ومؤازرة لأوضاعه وملبية لاحتياجاته الأساسية.