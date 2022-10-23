الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الهلال الأحمر يفتتح عدداً من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه بموريتانيا

الهلال الأحمر يفتتح عدداً من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه بموريتانيا
23 أكتوبر 2022 14:59

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عددا من المشاريع التنموية في قرية اغليك بن بيه، ضمن جهودها المستمرة لدعم الخدمات الأساسية في جمهورية موريتانيا.

وتضمنت تلك المشاريع إعادة تأهيل المركز الطبي في القرية ومعهد تحفيظ القرآن، إلى جانب حفر بئر ارتوازية وتزويدها بخزان ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية مع إنشاء شبكة لإيصال أمدادات المياه إلى المنازل، بجانب ترميم وصيانة السد الرئيسي في القرية بطول 500 متر مربع، ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 11 ألف شخص في اغليك والقرى المجاورة.
وشارك في افتتاح المشاريع وفد الهلال الأحمر الذي يزور موريتانيا حاليا لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والتنموية، برئاسة سعيد سهيل المزروعي مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، ومن الجانب الموريتاني حضر مراسم الافتتاح محمد الحسين حاكم المقاطعة التي تتبع لها قرية اغليك بن بيه، وانداده محمد سالك الأمين العام للبلديات وعدد من المسؤولين المحليين هناك.
وأكد المزروعي أن هذه المشاريع تجسد اهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعزيز جهود التنمية والإعمار في موريتانيا، وقال إنها تضمنت مجالات رائدة وحيوية في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية مساهمة من الهيئة في تأهيل البنية التحتية التي تخدم قطاعات واسعة من الشعب الموريتاني الشقيق، وأشار إلى أن المشاريع التي تم افتتاحها في اغليك ما هي إلا حلقة في سلسلة المشاريع التي تنفذها الهيئة الساحة الموريتانية في المجالات كافة.
من جانبهم أعرب المسؤولون الموريتانيون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على جهودها المستمرة في تبني مثل هذه المشاريع التي من شأنها احداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات في اغليك والمناطق المجاورة، مشيدين بدور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني والتنموي في موريتانيا بصورة عامة، مؤكدين على أن الهيئة ظلت على الدوام بجانب الشعب الموريتاني مساندة ومؤازرة لأوضاعه وملبية لاحتياجاته الأساسية.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي»
المصدر: وام
الإمارات
الهلال الأحمر
موريتانيا
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©