برعاية " أم الامارات" جامعة أبوظبي تناقش الوقاية والعلاج من سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وكجزء من إسهاماتها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي، نظمت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وبدعم من الاتحاد النسائي العام، ندوة مشتركة حول سرطان الثدي، في إطار الجهود المستمرة لإثراء المعارف ونشر الوعي في المجتمع حول المرض.

وانطلقت الندوة التوعوية تحت شعار «حياة صحية عبر المعرفة والتوعية: مستجدات سرطان الثدي 2022»، حيث شارك مجموعة من الخبراء والأطباء العالميين من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الندوة لتعريف الجمهور بأحدث الاكتشافات الطبية في بحوث سرطان الثدي بما يشمل تقييم المخاطر، والفحوص الوراثية، وأحدث الخيارات العلاجية، ورحلة التعافي بالكامل. وعلاوة على ذلك، شاركت في الندوة كل من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، بروفيسور الإدارة في كلية إدارة الأعمال، رئيسة المجلس الاستشاري للكلية في جامعة أبوظبي، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

كما حضر الندوة سفراء وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والسويد والباراغواي وبنما وبيلاروسيا وصربيا والسودان وبوركينا فاسو وكوستاريكا، إضافة إلى ممثلين من جمعية الرعاية الصحية الفرنسية وشركة بيور هيلث.

وسلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون الضوء على دعم سمو أم الإمارات ودورها في تمكين المرأة ودعم الأسرة وأهمية تعزيز الوعي الصحي بين المجتمعات محلياً وعالمياً، ودورها في تطوير قطاع الرعاية الصحية ومبادرات سموها الإنسانية المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

ومن جهتها، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي: لا تقتصر أهمية مثل هذه الفعاليات على حقيقة أن المرأة هي العنصر الرئيسي المستهدف، بل تتجاوز ذلك لتعزز المعرفة والوعي حول سرطان الثدي، وتداعياته التي قد تؤثر على المجتمع، حيث إن أي تحدي تواجهه صحة المرأة بشكل عام يؤثر حتماً على المجتمع وعلى الأسر ككل، وكذلك على الدور الذي تلعبه باعتبارها الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات.

وأضافت: «تعتبر دولة الإمارات من البلدان الرائدة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان. إن نشر الوعي والمعرفة حول مختلف جوانب صحة المرأة له أهمية كبيرة، حيث نشهد في هذا الإطار الجهود التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وكيف كرست نفسها لتعزيز وتمكين المرأة في كل جوانب الحياة لا سيما الصحية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها وإطلاق استراتيجيات لدعمها».

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «ممتنون للدعم الكبير الذي نواصل تلقيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على مدى أكثر من عقد من الزمن. لقد أسهمت سموها في زيادة الوعي حول الصحة ورعاية الأطفال وتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يرفد باستمرار طموحاتنا من أجل مستقبل أفضل».

التشخيص المبكر والفحوص الدورية

وقدم الدكتور نزار الزين، رئيس الأطباء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي كلمة افتتاحية خلال الندوة، كما تحدث الدكتور ستيفن غروبماير رئيس معهد جراحة الثدي، معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حول تقييم مخاطر سرطان الثدي ودور الإجراءات الجراحية في علاج سرطان الثدي. وتناول الدكتور رفعت الرواشدة، مستشار علم الوراثة في معهد علم الأمراض وطب المختبر بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مجالات علم الوراثة وارتباطها بسرطان الثدي، في حين سلطت الدكتورة آسيا خان، الاستشارية في معهد التصوير الشعاعي بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الضوء على أهمية التشخيص المبكر والفحوص الدورية لسرطان الثدي.

وأوضح الدكتور باسل الطرابلسي، الاستشاري في معهد علم الأمراض والمختبرات في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، طبيعة سرطان الثدي من منظور علم الأمراض، في حين تناولت الدكتورة نيكول سيروتين، رئيس قسم الطب الوقائي والصحة التنفيذية، معهد التخصصات الطبية الدقيقة بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي موضوع «تعديل عوامل خطر سرطان الثدي عبر أنماط الحياة الصحية».

وسلط الدكتور باسل جلاد، استشاري، أمراض الدم والأورام بمعهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الضوء على العلاجات الطبية المتاحة لسرطان الثدي. واختتم الدكتور فادي جيارة، رئيس قسم طب الأورام الإشعاعي، معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الندوة بالحديث حول «ماهية العلاج الشعاعي، لماذا نستخدمه لعلاج سرطان الثدي؟».