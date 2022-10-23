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ضبط سائق قاد سيارته عكس السير في عجمان

المركبة بعد ضبطها (من المصدر)
23 أكتوبر 2022 12:08

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان سائقاً قاد مركبة بتهور، وعكس اتجاه السير في شارع سريع، وقام بحركات استعراضية بصورة خطرة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في إمارة عجمان.
وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن أنظمة الرقابة والسيطرة في غرفة العمليات بادارة المرور رصدت السائق المتهور بتعقبه في شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان عند قيادته بعكس اتجاه السير وبسرعة كبيرة، وبمتابعته تبين أنه اتجه إلى منطقة سكنية وقاد مركبته بتهور دون مراعاة لحياة الآخرين، وباشرت دوريات المرور والتعقيب البحث والتحري وتمكنوا في اقل من ساعتين من ضبط السائق والمركبة من نوع لكزس صالون في منطقة التلة، وتبين أنه شاب خليجي يبلغ من العمر 26 عاماً، وسيتم تحويله للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.
وذكر المقدم سيف الفلاسي أنه تم حجز المركبة، وتوقيف السائق وسحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر نظراً لارتكابه عدة مخالفات مرورية خطيرة، حيث تم تحرير مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم للخطر بغرامة 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوم، ومخالفة قيادة المركبة بعكس اتجاه السير بغرامة 600 درهم، ومخالفة عدم التزام السائق بعلامات وإرشادات المرور بغرامة 500 درهم، كما تبين بعد ضبطه أنه ارتكب سابقا مخالفات أخرى بلغت 39 مخالفة بقيمة 17 ألفاً و650 درهماً، وبذلك بلغ مجموع النقاط السوداء المترتبه عليه 46 نقطة، واجمالي 127 يوم مدة حجز المركبة.
ودعا مدير إدارة المرور والدوريات والسائقين إلى تجنب القيادة بطيش وتهور بما لا يتناسب مع قيم وعادات دولة الإمارات، ويهدد أمن مستخدمي الطريق وراحة السكان، متمنياً السلامة للجميع.

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