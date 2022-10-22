محمد الشرقي يشهد حفل مئوية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور الرياضات البحرية في تعزيز الحركة الرياضية على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باستضافة الأحداث الرياضية الدولية في الفجيرة، لدورها الكبير في خدمة رؤية الدولة وتطلعاتها العالمية في مجال الرياضات البحرية.

جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة الحفل الذي نظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في فندق القصر بالفجيرة، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وانعقاد أعمال جمعيته العمومية الـ95 في الإمارة.

وأشاد سموه، بنشاط الاتحاد الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيسه في خدمة قطاع الرياضة البحرية حول العالم، مؤكداً أن نتائج اجتماع الجمعية العمومية ستسهم في تقديم توصيات إيجابية لخدمة هذا المجال بشكل أفضل خلال السنوات القادمة.

كما ثمن سموه، جهود نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الفعاليات الرياضية ومنافسات الألعاب البحرية المحلية والدولية، داعياً إلى مواصلة نشاطه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن استضافة الفجيرة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية هو دليل على السمعة العالمية التي تحظى بها الإمارة رياضياً، وقدرتها المتجددة على استقطاب أهم الأحداث الرياضية على أرضها، لتكون منصة تجمع العالم في مجال الرياضة عامة، والرياضات البحرية بأنواعها خاصة.

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور رافئيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وسعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية للرياضات البحرية من حول العالم.