«اجمعها كلها» لتشجيع الطلبة على تبني «أنماط صديقة»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها لإمارة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحدياً جديداً لمدارس أبوظبي، لتشجيعهم على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

يتيح هذا التحدي، الذي يحمل عنوان «اجمعها كلها»، الفرصة للمدارس في أبوظبي لإظهار اهتمامها بالبيئة والانضمام إلى حملة «معاً نحو الصفر»، حيث يمكنها التنافس لمدة شهرين على جمع عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة وإرسالها ليتم إعادة تدويرها.

وسيتم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز السبعة الأولى في التحدي الذي سيستمر من 23 سبتمبر وحتى 22 نوفمبر، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 12000 درهم، في حين ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الثاني على 10000 درهم، بينما ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الثالث على 8000 درهم، أما المدرسة الفائزة بالمرتبة الرابعة فستحصل على 6000 درهم، والمدرسة الفائزة بالمرتبة الخامسة ستحصل على 4000 درهم، في حين ستحصل المدرستان الفائزتان بالمرتبة السادسة والسابعة على 3000 درهم لكل مدرسة.

مشاريع بيئية مستدامة

وتقوم المدارس الفائزة بالجائزة بتخصيص قيمتها لتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة في المدرسة. ويتم اختيار الفائزين بناءً على أكبر عدد من عبوات المياه البلاستيكية التي تم جمعها، والأهم من ذلك أن يتم إعادة تدويرها وسيتم إعلان أسماء أفضل سبع مدارس فائزة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، كما ستحصل جميع المدارس على شهادات تقدير.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي: «أصبح جيل الشباب اليوم أكثر وعياً بالقضايا البيئية، ويمكنه أن يلعب دوراً مؤثراً في تشجيع أقرانهم وأسرهم على بذل جهود حقيقية لحماية البيئة، والتي تعتبر مهمتنا الأساسية في هيئة البيئة - أبوظبي. ونحن نريد الاستفادة من اهتمام وحماس الشباب للقضايا البيئية، لنشجعهم على المساهمة في دعم حملة معاً نحو الصفر، التي نسعى من خلالها إلى الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة».

وأضاف: «لذلك، اخترنا تحدي (اجمعها كلها) كأداة لتشجيعهم على لعب دور فعال في نشر ثقافة إعادة التدوير لعبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد».

«معاً نحو الصفر»

يشار إلى أن حملة «معاً نحو الصفر» في أبوظبي هي حملة طموحة تسعى للوصول إلى هدف صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية لجعل الإمارة من المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم. جاء ذلك عقب إطلاق هيئة البيئة - أبوظبي لسياستها المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، حيث فرضت الهيئة في الأول من يونيو 2022 حظراً على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بالتعاون مع كبار تجار التجزئة ومنافذ البيع بالتجزئة الرئيسية.