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جمارك دبي تشارك في «تحدي شركاء جامعة زايد»

مشاركون في المبادرة (وام)
23 أكتوبر 2022 02:04

دبي (وام)

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 شاركت جمارك دبي، مُمثلة في قطاع الموارد البشرية، في «مبادرة تحدي شركاء جامعة زايد»، وذلك بهدف إبراز مواهب طلاب الجامعة واستثمار طاقتهم في إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تطرحها الدائرة على الطلبة خلال عامهم الأول في الجامعة لتعريفهم على بيئة العمل الميداني ومواكبتها.
وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، إن مبادرة تحدي شركاء جامعة زايد تدعم تعزيز وتعليم المهارات الفنية لطلبة الجامعة ومواكبة العالم المتسارع، من خلال الابتكار والإبداع وإيجاد الحلول بطرق مختلفة من وجهه نظر الطلاب بالإضافة إلى دعم دور جمارك دبي في العملية التعليمية والتدريبية، وهو من المهام الأساسية للقطاع وفق الخطة الاستراتيجية للدائرة 2021 - 2026.
من جانبه أشار عبدالعزيز البلوشي مدير أول قسم التطوير التنظيمي في قطاع الموارد البشرية بجمارك دبي إلى أن البرنامج التدريبي طرح تحديات عدة للطلبة من خلال وضع خطة عمل محددة الوقت لإنجاز تلك التحديات تتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر، وسيتم من خلالها تحديد 2 من الموظفين في قطاع الموارد البشرية ومسؤوليتهم عن كل تحد تطرحه الدائرة على الطلبة حيث سيخصص لكل تحد 6 طلاب من الجامعة، فضلاً عن تقديم شروحات مفصلة عن التحديات المخصصة مع إجراء مقابلات بشكل دوري للاطلاع على المستجدات في الحلول المطروحة، وفي نهاية المشروع سيُعقد لقاء مع الطلبة لعرض الحلول الخاصة لكل تحدٍّ.

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