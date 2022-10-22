5 ملايين و447 ألف عامل في القطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أظهرت بيانات مركز معلومات سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد العمالة بالقطاع الخاص بلغ 5 ملايين و477 ألفاً و366 عاملاً وعاملة، بزيادة قدرها 567.256 عاملاً جديداً بسوق العمل منذ بداية العام 2022، مقارنة بإجمالي عدد العمالة بنهاية العام الماضي، الذي بلغ 4 ملايين و910 آلاف و110 عاملين.

وتدلل البيانات، على أن دولة الإمارات تعزز دورها كنقطة جذب عالمية للاستثمار والتنمية وقطاع الأعمال، حيث تؤشر الزيادة في أعداد العمالة، إلى الكثير من الجوانب، أبرزها أن زيادة استقطاب العمالة مؤشر لزيادة في عدد المنشآت الجديدة وأيضاً التوسع في الأعمال للشركات والمنشآت القائمة، نتيجة للتوسع في الطلب على الخدمات والأعمال والأنشطة الاقتصادية.

دلالات الزيادة

وكشفت البيانات الإحصائية، أن سوق العمل بالدولة تجاوز معدلات أعداد العمالة التي كانت موجودة قبل جائحة «كوفيد- 19»، ففي نهاية عام 2019، وصل عدد العمالة إلى 5 ملايين و94 ألفاً و407 عمال.

وتمثل هذه الزيادة أكبر زيادة سنوية في عدد العمالة الجديدة المضافة لسوق العمل بالدولة، منذ 12 عاماً، وفق البيانات المتاحة في نظام معلومات سوق العمل التابع للوزارة.

وتؤكد هذه النتائج مجدداً تنافسية بيئة العمل في الدولة التي تحتضن ثروة من الموارد البشرية المؤهلة لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية الشاملة.

ويأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الاقتصادية.

وتعكس الزيادة المسجلة في إجمالي العاملين في القطاع الخاص جاذبية سوق العمل الإماراتي باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.

ومن المرجح أن تستمر زيادة معدلات استقطاب العمالة بالقطاع الخاص خلال الفترة المتبقية من العام 2022، ليستمر هذا الزخم في العام المقبل، وربما الأعوام التالية.

ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لأسباب عدة منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.

توزيع العمالة

وبتحليل توزيع إجمالي العمالة بصفة عامة على القطاعات والأنشطة، يتبين أن 25.3% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص يتركزون في الإنشاءات و20.6% في التجارة وخدمات الإصلاح و19.5% في خدمات الأعمال.

ويأتي قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات، من حيث عدد العمالة حيث يضم 1.386.498 عاملاً، يليه في المرتبة الثانية، أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بعدد 1.129.192 عاملاً، بينما حل قطاع خدمات الأعمال ثالثا، بعدد 1.068.497 عاملاً.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أنشطة الصناعة التحويلية، بعدد 660.863 عاملاً، وبعده أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية، التي يعمل بها 306.913 عاملاً، وبعدها قطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل به 286.935 عاملاً.

وتتوزع الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة، على أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي والنقل والتخزين والاتصالات والتعليم والوساطة المالية والإدارة العامة، والعديد من الأنشطة الأقل عددا.

تنوع

تعتبر الإمارات من أول دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.

وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل في الإمارات وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

وتتسم دولة الإمارات بتعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.

مقومات

توفر الدولة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، وتعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ويعمل قانون تنظيم علاقات العمل الجديد على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وتحرص الإمارات دائما على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل.

ويستمر سوق العمل في الإمارات بجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لأسباب عدة، منها الأمن والاستقرار، ويعتبر سوق العمل بالدولة أكثر جاذبية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن وجهة نظر الشركات، فالأمر الذي يجعل من الإمارات سوق عمل متميزاً هو سهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، وجميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.