1600 متسابق ومتسابقة في السبـاق الـوردي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، السباق الوردي للتوعية بسرطان الثدي أمس، وشهد السباق مشاركة 1600 متسابق ومتسابقة من 95 جنسية، والذين تجمعوا في استاد مدينة زايد الرياضية دعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي.

وأُقيم السباق الوردي بهدف جمع أفراد المجتمع معاً للمساهمة في نشر الوعي حول أهمية الفحوص المنتظمة والتدابير الوقائية من مرض سرطان الثدي، ووفر أجواء رياضية ممتعة لمجموعات الأصدقاء والعائلات وزملاء العمل. وحصل المشاركون على قمصان وردية خاصة بهذه المناسبة، إلى جانب نظارات وردية، وميداليات تذكارية لمشاركتهم.

ويعتبر هذا السباق الأضخم من نوعه، ويعود ريعه إلى مؤسسة الجليلة دعماً لمبادرات سرطان الثدي. وتقدم المؤسسة الدعم المالي للسيدات اللاتي يكافحن للتغلب على مرضهن، تزامناً مع نشر الوعي حول أهمية التشخيص المبكر والاستثمار في بحوث سرطان الثدي المحلية.

وجمع السباق 63690 درهماً من رسوم مشاركة المتسابقين في سباقات لمسافات متنوعة وهي 3 و5 و10 كيلومترات. وقد نجحت هذه الفعالية، خلال سنوات انعقادها، بجمع ما يقارب 350 ألف درهم، ووصل الرقم بفضل سباق هذا العام إلى 400 ألف درهم.