فعاليات صحية لـ«الشهر الوردي» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للسرطان سلسلة من الفعاليات بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي بعنوان «معاً ولأجلك قادرين على التحدي»، وذلك برعاية الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي وحضور الشيخ عمر بن عبدالعزيز النعيمي عضو جمعية الإمارات للسرطان، وتخللت الفعاليات جلسة حوارية نسائية حول سرطان الثدي والكشف المبكر والحد من مخاطر تطوره، قدمتها الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر رأس الخيمة والمتخصصة في جراحة الثدي، بمشاركة السيدات والأمهات، كما تضمنت الفعاليات إجراء فحوص الثدي في العيادة الوردية بمستشفى عجمان التخصصي، وجلسة حوارية حول صحة المرأة بعنوان «أنت الأساس»، إضافة إلى عروض وفقرات موسيقية متنوعة ولوحات جدارية تجسد الأمل قدمتها أكاديمية أوبرا سيدز.

وأكد الشيخ عمر بن عبدالعزيز النعيمي أن جمعية الإمارات للسرطان تسعى للوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض السرطانية، والعمل على دعم برامج التوعية والحملات التثقيفية وإقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية حول مرض السرطان والحد والوقاية منه، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد افتتاح فرعها في إمارة عجمان مطلع نوفمبر المقبل، لمتابعة الاهتمام بالحالات الإنسانية، وتقديم العون والمساعدة لمرضى السرطان، وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم.