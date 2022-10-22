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قنوات متعددة لتطبيق قرار خصم 50 % على العقود الإيجارية المتأخرة في الشارقة

قنوات متعددة لتطبيق قرار خصم 50 % على العقود الإيجارية المتأخرة في الشارقة
23 أكتوبر 2022 02:04

الشارقة (الاتحاد)

 أشاد المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة بقرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة حتى نهاية العام الجاري، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن عنه مؤخراً المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أن الإمارة رسخت مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة لا تنتهي، ودائماً ما يحرص سموه على تقديم الدعم لبناء الأسرة، وتعزيز تماسكها واستقرارها، كما تعمل الإمارة بتوجيهات سموه على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للقاطنين والزوار والمستثمرين.
من جانبه، أوضح عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية بدأت منذ صدور قرار منح الخصم على العقود الإيجارية المتأخرة بعمل الخطط اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وبحث سبل تقديم كافة التسهيلات للمعنين بهذا القرار؛ بهدف تصديق العقود المتأخرة خلال وقت قصير من خلال عدة قنوات وفرتها البلدية، تشمل مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة والموقع الإلكتروني التابع للبلدية، أو من خلال كافة المكاتب العقارية المسجلة، وذلك للوحدات التابعة لها.

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كافة العقود 
قال عبيد الطنيجي، إن القرار ينطبق على كافة العقود الإيجارية المتأخرة بجميع أنواعها، سواء سكنية أو تجارية أو استثمارية، والتي لم يتم تصديقها حتى تاريخ 18/10/2022 أي قبل صدور القرار، كما منحت البلدية الخصم لجميع المتعاملين لمدة عام واحد لكافة العقود الملتزمة، سواء جديد أو تجديد، في حال المراجعة حتى تاريخ 31/12/2022..مشيراً إلى أن الخصم لا يُطبق على وثيقة عقد الإيجار وإنما على قيمة العقد فقط، كما أنه لا يُطبق على العقود التي يحصل أصحابها على أي خصومات أخرى، بيد أنه يمكن للمتعامل الاختيار أي الخصم يريد تطبيقه.

 

الشارقة
بلدية الشارقة
العقود الإيجارية
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