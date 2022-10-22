23195 ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة خلال ثلاثة أشهر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة )

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن مقاصب الإمارة وسوق المواشي، تشهد أعمال صيانة دورية لتقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المستهلك وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.

واستقبلت مقاصب رأس الخيمة العاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري 23195 ذبيحة من الأبقار والماعز والجمال وغيرها التي تم إتمام كافة العمليات المعتمدة عليها، مع رفض عدد قليل منها لإخضاعها إلى العلاج المطلوب، بعد أن كشفت الفحوص الطبية المقامة عليها قبل عمليات الذبح إصابتها بأمراض يتوجب على إثرها تلقيها العلاج اللازم، للوصول بها إلى الشفاء التام. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»، إن مقاصب إمارة رأس الخيمة تخضع إلى أعمال الصيانة الدورية المستمرة، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءتها والالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها وتقديم أفضل أنواع الخدمة للمستهلكين، فيما يخص مهام استقبال الحيوانات، وإتمام عمليات الفحص والذبح والتقطيع إلى حين تسليمها مستوفية الاشتراطات ذات المواصفات المطلوبة للمستهلك.

ولفتت إلى أن أعداد الحيوانات التي تم ذبحها خلال الفترة الأخيرة تحديداً خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، بلغت 23195 حيوان، منها: الماعز والجمال والأبقار وغيرها، حيث جرى في العادة استقبالها وتطبيق الفحوص الطبية المقامة على أيدي الأطباء البيطريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وقد كشفت تلك الفحوص عدم صلاحية البعض من تلك الحيوانات للاستهلاك الآدمي، نظراً إلى إصابتها بأمراض مختلفة، حيث بلغت الإعدامات الكلية خلال هذه الفترة إلى 76 ذبيحة، كما بلغت حالات الإعدامات الجزئية إلى 428 حالة.

وكشفت عن أن المقاصب رفضت عدد 60 حيواناً وإرجاعها إلى أصحابها المستهلكين، وذلك بهدف إخضاعها إلى العلاج المطلوب بعد الكشف عن إصابات بأمراض، أو لوضعها تحت برامج غذائية تأهلها لتتطابق مع الاشتراطات الصحية اللازمة التي تمكن المقاصب من إتمام عمليات الذبح.

وذكرت أن سوق المواشي الذي يقدم للمستهلكين خيارات واسعة لشراء أنواع من الحيوانات المختلفة يخضع هو الآخر إلى أعمال الصيانة الدورية، بهدف الحفاظ على كفاءة وسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها وتوفير بيئة مناسبة لعرض المواشي واستقبال المستهلكين، بالإضافة إلى تواجد المراقبين ممن يتجهون إلى تنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من الحيوانات المعروضة أمام المستهلكين وتقديم مختلف الخدمات والمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.