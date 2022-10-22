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وفد طلابي ياباني يزور مدارس «حماية»

غيث السويدي يتحدث إلى طلاب الوفد الياباني (من المصدر)
23 أكتوبر 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، وفداً من طلاب وطالبات مدرسة هيروشيما اليابانية، ضم 15 طالباً وطالبة ومرافقيهم، وذلك في مدارس حماية للتربية والتعليم للبنين والبنات، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار تبادل الخبرات التعليمية والتربوية، والاطلاع على تجربة مدارس حماية، وتطور العملية التعليمية، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وصفية المنصوري، مدير مدارس حماية للبنات، والهيئات الإدارية والتدريسية لمدارس حماية.
ورحب اللواء غيث السويدي، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مدارس حماية وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي وتبادل الزيارات لإثراء التعليم، والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التعليمية مع مختلف المدارس في دولة الإمارات والدول المتقدمة، ثم تحدث عن مراحل بدايات إنشاء مشروع المدارس، والتحدي الكبير الذي واجه فريق العمل لإنجازه في فترة ثلاثة أشهر، لضمان بدء العام الدراسي في موعده بنجاح ودون تأخير.

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يوم دراسي
قضى الوفد الياباني يوماً دراسياً كاملاً مع طلبة مدارس حماية في مدارس البنين والبنات، وأعرب الوفد الياباني عن سعادته بهذه الزيارة والاطلاع على التجربة الإماراتية في التعليم المستدام، آملين تبادل الزيارات بين الطرفين لتعزيز محور التواصل الطلابي بين مدرسة هيروشيما ومدارس حماية.

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