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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
22 أكتوبر 2022 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 18:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:08 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والثاني عند الساعة 02:40.

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