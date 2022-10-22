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دولة الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية للمتأثرين من الفيضانات في تشاد

دولة الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية للمتأثرين من الفيضانات في تشاد
22 أكتوبر 2022 13:08

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها 30.6 طن من المواد الغذائية، لإغاثة العديد من المناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها جمهورية تشاد مؤخراً خاصة في العاصمة أنجمينا، وتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات وخاصة من كبار السن والأطفال والنساء.
وصرح سعادة راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد: "تأتي هذه الإمدادات الغذائية في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الصديقة، خاصة تشاد التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة".
وأشار سعادته إلى أن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار التضامن مع تشاد والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب تشاد الصديق، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأوضح سعادته أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية لجمهورية تشاد في الفترة "2017-2021" بلغت 100 مليون درهم، "27 مليون دولار أميركي"، في كل المجالات والتي ساهمت في دعم العديد من القطاعات الإنسانية والتنموية.

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