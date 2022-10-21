بواخر مساعدات إماراتية لمتضرري فيضانات باكستان

كراتشي (الاتحاد)

وصلت إلى ميناء كراتشي، أمس، بواخر مساعدات إماراتية تحمل 200 حاوية مزودة بمواد غذائية وطبية لدعم 500,000 أسرة باكستانية ممن تضرّروا من موجة الفيضانات. جاء ذلك في تغريدة على حساب سفارة الدولة في باكستان على «تويتر» أمس.

وقال حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة في إسلام آباد، خلال استقبال المساعدات في الميناء، بحضور معالي بيلاول بوتو زرداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية: «ملتزمون بالوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق في تحدياته الحالية من الفيضانات والسيول، تجسيداً للدور الإنساني الذي وضعه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».