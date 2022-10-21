الإمارات تشارك في «وزراء العدل العرب» بالرباط

الرباط (وام)

شارك معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ (38) الذي عقد في الرباط في المملكة المغربية الشقيقة.

يشكل الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المشتركة، وكان من بين أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما ناقش الاجتماع إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن. وشارك في فعاليات الدورة الـ (38) وزراء العدل بالدول العربية، كما شارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليجي.