السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تشارك في «وزراء العدل العرب» بالرباط

عبدالله النعيمي يترأس وفد الدولة خلال الاجتماع (وام)
22 أكتوبر 2022 01:40

الرباط (وام)

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

شارك معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ (38) الذي عقد في الرباط في المملكة المغربية الشقيقة.
يشكل الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المشتركة، وكان من بين أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما ناقش الاجتماع إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن. وشارك في فعاليات الدورة الـ (38) وزراء العدل بالدول العربية، كما شارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليجي.

وزراء العدل العرب
الإمارات
مجلس وزراء العدل العرب
عبدالله النعيمي
الرباط
آخر الأخبار
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
الرياضي
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©