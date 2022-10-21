«e&» الشريك الرقمي للكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) أمس، اعتمادها شريكاً رقمياً للكونغرس العالمي للإعلام (GMC) الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، ما يعزز مكانتها شركةً رائدةً عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً.

ومن خلال هذه الخطوة، ستقوم e& بالمشاركة مع كبريات الشركات العالمية في الجلسات النقاشية والحوارات رفيعة المستوى التي يشهدها الكونغرس العالمي للإعلام حول توظيف أحدث التقنيات لخدمة قطاع الإعلام مثل تقنيات «الميتافيرس» وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام): «تأتي شراكتنا مع مجموعة e& لتساعدنا في تحقيق هذه الأهداف، وجعل الحدث قائماً على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة عالمياً، لاسيما أنها تمتلك الإمكانيات كافة وسبق أن حققت خطوات ملموسة في أحداث وفعاليات بهذه الأهمية على المستويين المحلي والعالمي، كما ونرى فيها شركة منافسة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تنطلق من دولة الإمارات نحو العالم أجمع».

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: «إن وجودنا شريكاً رقمياً للكونغرس العالمي للإعلام، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة لتكون الإمارات حاضنة رئيسية ومنصة فاعلة لقطاع الإعلام تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية، كما ينبثق من استراتيجيتنا في العمل من أجل ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، ما يعزز مكانتنا مجموعةً عالميةً رائدةً في مجال الاستثمار التكنولوجي تسعى إلى تمكين المجتمع لاستقبال المستقبل الرقمي».

بدوره، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «نحن سعداء بانضمام مجموعة e& راعياً رقمياً للكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات، والاطلاع على أحدث الابتكارات المؤثرة في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام العالمي، ونتطلع للعمل معاً لتسليط الضوء على نموذج دولة الإمارات في تطوير بنية رقمية لتمكين مؤسسات هذا القطاع الحيوي من أداء رسالتها الإعلامية في دفع عجلة التطوير والتنمية ضمن القطاعات الأخرى».