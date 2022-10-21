«لمسة أمل» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

نظمت «جمعية الإمارات للسرطان» بمناسبة شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حفلاً خيرياً بعنوان «لمسة أمل»، وذلك في استراحة الهاجري في رأس الخيمة، بحضور محمد خميس الكعبي، مدير عام الجمعية، والدكتور سالم ناصر العامري، عضو مجلس الإدارة، وممثلين عن الجهات الراعية والداعمة.

وأكد الكعبي في كلمة له، أن الجمعية لعبت على مدار السنوات الماضية دوراً مهماً في تعزيز الوعي الصحي من خطورة السرطان والحد والوقاية منه، والحث على كشفه مبكراً، مشيراً إلى أن مبادرات الجمعية تقوم على تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إطار المسؤولية المجتمعية للمساعدة في دعم المرضى مادياً ومعنوياً.

وشددت مهره محمد بن صراي، مديرة مكتب الجمعية في رأس الخيمة، على أهمية استمرار الحملات لنشر الوعي بمرض السرطان، والتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتخفيف من معاناة بعض النساء، وبث الأمل في نفوسهن.