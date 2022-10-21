انطلاق مؤتمر «التميز» في علاج الأورام بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر التميز في علاج الأورام، الذي يعد أحد أبرز المؤتمرات الطبية السنوية التي تلبي احتياجات التعليم الطبي المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية في مجال رعاية أمراض السرطان وعلاجها، وذلك بمشاركة 200 متحدث من الخبراء والمختصين، وحضور نحو 3 آلاف من الأطباء المعنيين من المنطقة والعالم. وبالتوازي مع المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي»، سيتم تنظيم أكثر من 12 اجتماعاً تناقش مختلف التخصصات، وتغطي أبرز وآخر التطورات المتعلقة بعلاج الأورام.

ويحرص مؤتمر التميز في علاج الأورام على دراسة أفضل السبل لتحسين نوعية حياة مرضى السرطان في ضوء مساهمته بنشر الوعي بين 10 آلاف شخص على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويعقد بالتزامن مع المؤتمر مجلس الأورام الجزيئية «APMEA» الذي يعد منصة تعليمية رقمية تدعم التعليم المجاني للمهنيين حول العالم في مجال الرعاية الصحية.