السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حمدان بن زايد يزور المواطن ساري المزروعي

حمدان بن زايد متحدثاً مع ساري المزروعي خلال اللقاء
22 أكتوبر 2022 01:42

الظفرة (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن ساري بلوش المزروعي، بمنزله في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ورحب المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

حمدان بن زايد
الإمارات
الظفرة
مدينة زايد
آخر الأخبار
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
الرياضي
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
اليوم 19:24
جيمس يتمسك بالحلم
الرياضي
جيمس يتمسك بالحلم
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©