حمدان بن زايد يزور المواطن ساري المزروعي

الظفرة (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن ساري بلوش المزروعي، بمنزله في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ورحب المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.