شيخ الأزهر يستقبل وفد «إسلامية دبي»

القاهرة (وام)

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، وفد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.. ضم الوفد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدبي.. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد «إسلامية دبي» في المؤتمر العالمي للفتوى في مصر الذي نظمته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية مؤخراً برعاية فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وأعرب الوفد عن تقديره الكبير لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية. وأكد أن جهود فضيلته تعكس عالمية الأزهر الشريف ودوره في نشر الأخوة الإنسانية والتسامح وتقبل الآخر.