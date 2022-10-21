السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شيخ الأزهر يستقبل وفد «إسلامية دبي»

شيخ الأزهر متحدثاً إلى عمر الخطيب وأحمد الحداد خلال اللقاء (وام)
22 أكتوبر 2022 01:42

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، وفد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.. ضم الوفد الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدبي.. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد «إسلامية دبي» في المؤتمر العالمي للفتوى في مصر الذي نظمته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية مؤخراً برعاية فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وأعرب الوفد عن تقديره الكبير لجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية. وأكد أن جهود فضيلته تعكس عالمية الأزهر الشريف ودوره في نشر الأخوة الإنسانية والتسامح وتقبل الآخر. 

شيخ الأزهر
الإمارات
دبي
أحمد الطيب
إسلامية دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
عمر الخطيب
أحمد الحداد
آخر الأخبار
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
الرياضي
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
اليوم 19:24
جيمس يتمسك بالحلم
الرياضي
جيمس يتمسك بالحلم
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©