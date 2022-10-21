مطر الكعبي يبحث التعاون الديني مع قيرغيزستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة تويغونباي أبديقاروف، مدير لجنة الشؤون الدينية بالجمهورية القيرغيزية، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة والوفد المرافق لهما.

وأطلع الدكتور الكعبي الضيف على خدمات الهيئة التي تقدمها للمجتمع بطرق عصرية وحضارية مواكبة لتطورات الحياة، مبيناً أن الدعم الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدول، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مكّنها من الارتقاء برسالتها نحو المجتمع سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبحث الجانبان أوجه التعاون في الشأن الديني وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق الرضا والطموحات المنشودة للشعبين.

من جهته أثنى تويغونباي على حفاوة الترحيب، مشيداً بالتواصل والتعاون بين الدولتين، مثنياً على تجربة الهيئة واستراتيجيتها في إدارة شؤونها بطرق عصرية مواكبة لمتغيرات الحياة.. وحضر الاستقبال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية وخالد محمد النيادي المدير التنفيذي لقطاع الوقف.