السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مطر الكعبي يبحث التعاون الديني مع قيرغيزستان

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
22 أكتوبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة تويغونباي أبديقاروف، مدير لجنة الشؤون الدينية بالجمهورية القيرغيزية، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة والوفد المرافق لهما.
وأطلع الدكتور الكعبي الضيف على خدمات الهيئة التي تقدمها للمجتمع بطرق عصرية وحضارية مواكبة لتطورات الحياة، مبيناً أن الدعم الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدول، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مكّنها من الارتقاء برسالتها نحو المجتمع سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبحث الجانبان أوجه التعاون في الشأن الديني وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق الرضا والطموحات المنشودة للشعبين.
من جهته أثنى تويغونباي على حفاوة الترحيب، مشيداً بالتواصل والتعاون بين الدولتين، مثنياً على تجربة الهيئة واستراتيجيتها في إدارة شؤونها بطرق عصرية مواكبة لمتغيرات الحياة.. وحضر الاستقبال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية وخالد محمد النيادي المدير التنفيذي لقطاع الوقف.

محمد مطر الكعبي
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
قيرغيزستان
آخر الأخبار
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
الرياضي
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
اليوم 19:24
جيمس يتمسك بالحلم
الرياضي
جيمس يتمسك بالحلم
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©