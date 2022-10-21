«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق الدورة العلمية الثانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدورة العلمية الثانية لعام 2022م في مختلف إمارات الدولة، وتشمل دروساً في الحديث والفقه والتفسير، ويقدمها نخبة من العلماء والوعاظ وواعظات الهيئة، وخصصت الهيئة واعظات لإلقاء الدروس على السيدات في الفقه والحديث والتفسير.

أبوظبي

وحددت الهيئة 5 مساجد في أبوظبي لإلقاء دروس التفسير والحديث والسيرة النبوية والفقه، في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر القادم، حيث يقدم فضيلة الدكتور خالد عبد السلام درس التفسير لسورة الشورى بمسجد سعيد السيد المحرمي في منطقة بني ياس، كل ثلاثاء عقب صلاة العشاء، كما يقدم فضيلة الشيخ طالب الشحي درس التفسير لسورة الشورى في مسجد الشيخ خليفة بن زايد في الفلاح كل ثلاثاء عقب صلاة العشاء، كما يقدم الدكتور عمر شاكر دروساً في الحديث في كتاب الوضوء من مختصر البخاري كل يوم أربعاء عقب صلاة العشاء في مسجد الشيخ شخبوط بن سلطان «ربدان»، كما تقدم الواعظة وضحة السبوسي درس الحديث في كتاب الوضوء مختصر البخاري كل أربعاء عقب صلاة المغرب قي مسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك بمدينة محمد بن زايد، كما يلقي فضيلة الدكتور أحمد الزامل درساً في السيرة النبوية كل خميس عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ هزاع بن سلطان بالزاهية.

مدينة العين

في مدينة العين تقدم الواعظة موزة الشامسي دروساً في فقه الطهارة كل يوم اثنين في الحادية عشرة صباحاً بمسجد بن حرمل بالمقام، حتى يوم 24 نوفمبر المقبل، كما يقدم فضيلة الواعظ عيسى الشامسي كل يوم ثلاثاء خلال الفترة المقررة للدورة، وعقب صلاة العشاء دروساً في التفسير لسورة الشورى بمسجد مصرف أبوظبي الإسلامي شعبة الوطاة، كما تقدم الواعظة وفاء الكعبي درس الحديث كل أربعاء الساعة الخامسة مساء بمسجد سيف الكعبي في غنيمة، والدكتورة غصنة العامري تقدم دروس الحديث «كتاب الوضوء» مختصر البخاري كل أربعاء في الخامسة مساء بمسجد أبوبكر الصديق بالعامرة، كما يقدم الدكتور سيف الكعبي كل أربعاء عقب صلاة العشاء دروس الحديث في مسجد الشيخة سلامة بوسط المدينة، ويقدم الدكتور عمار إبراهيم دروس السيرة النبوية كل خميس عقب صلاة العشاء في مسجد سهيل بن عويضة بمنطقة زاخر.

منطقة الظفرة

وفي منطقة الظفرة تلقى دروس الحديث «كتاب الوضوء من مختصر البخاري» في مسجد التسامح بمدينة زايد كل يوم أربعاء يقدمها الدكتور زكريا محمد الحمقة.

عجمان

يقدم الواعظ سعيد آساف دروس الحديث «كتاب الوضوء من مختصر البخاري» في مسجد سلطان بن حارب المهيري (مصفوت 7) كل يوم أربعاء عقب صلاة العشاء. كما يقدم د عبداللطيف محمد دروساً في فقه الطهارة كل يوم اثنين عقب صلاة العشاء في مسجد الأنبياء الجرف 2، كما تقدم الدكتورة إيمان حلمي للنساء دروساً في فقه الطهارة كل يوم اثنين في العاشرة صباحاً بمسجد أبوبكر الصديق - الصفيا.

رأس الخيمة

وفي إمارة رأس الخيمة وخلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 23 من نوفمبر المقبل، يلقي فضيلة أحمد ادوم كل يوم اثنين عقب صلاة العشاء درساً في فقه الطهارة بمسجد الشهيد علي الشحي بالظيت الشمالي، كما تلقي الواعظة أصيلة جاسم الزعابي، دروساً في التفسير لسورة «الشورى» كل يوم ثلاثاء في العاشرة والنصف صباحاً بمسجد شيخة العسعوسي، بالمعمورة.

كما يلقي فضيلة عبدالله السالم احميدي، دروساً في الحديث من كتاب الوضوء من مختصر الإمام البخاري، وذلك كل أربعاء عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ راشد بن سعيد بالرمس.

أم القيوين

وخلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر يلقي فضيلة الدكتور طاهر الفخراني، دروساً في التفسير لسورة الشورى كل ثلاثاء عقب صلاة العشاء، بمسجد الشيخ راشد بن أحمد الراس 2، كما يلقي فضيلة محمد السخاوي دروساً في الحديث من كتاب الوضوء من مختصر الإمام البخاري، وذلك كل أربعاء عقب صلاة العشاء بمسجد النور الرملة.

الفجيرة

وانطلقت الدورة العلمية في إمارة الفجيرة بداية من 18 الجاري وحتى نهاية الفترة يلقي حسن أبو العينين دروساً كل ثلاثاء عقب صلاة العشاء في مسجد الفاروق بالمحطة، مفسراً لسورة الشورى.