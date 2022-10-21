حملات توعوية للحد من مظاهر «الإزعاج»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حملات على المواقع الإنشائية للحد من مظاهر الإزعاج وعدم العمل في الأوقات غير المصرح بها.

ودعت البلدية الشركات والاختصاصيين والمقاولين إلى الالتزام بالعمل في الأوقات المحددة ضمن مواقع التطوير والإنشاءات والعمليات، حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع. وأهابت البلدية ضمن حملتها للحد من مظاهر الإزعاج إلى عدم إشغال مداخل ومخارج الخدمات العامة والطوارئ حفاظاً على سلامة الجميع.

ومن خلال مراكزها الفرعية كافة، نفذت البلدية حملة افتراضية للتوعية بالأوقات المصرح فيها للعمل في المواقع الإنشائية للحد من مظاهر الإزعاج، استهدفت أفراد المجتمع كافة، ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، بهدف الحفاظ على المظهر العام، وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتأتي الحملة ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتوعية الجمهور بالالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة، والابتعاد عن المظاهر والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المظهر العام، وعلى سلامة أفراد المجتمع.

وتضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، ونشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى تطبيق «فريجنا»، لحث أفراد المجتمع على تجنب السلوكيات المسببة للإزعاج والعمل في الأوقات المحددة، وحفاظاً على البيئة الصحية الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي. ووفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، فإن القانون يعمل على إلغاء المظاهر كافة المسببة للإزعاج، لضمان تحقيق السكينة والراحة الكاملة للسكان، ويحظر القانون أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام، والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة، بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والأسواق والطرق.

ووفقا للقانون، فإن المخالفات الخاصة بمظاهر الإزعاج تشمل التدخين في غير الأماكن المخصصة له، والبصق في الأماكن العامة، وقضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها، ودخول الأشخاص للأماكن المخصصة لأحد الجنسين، أو العائلات على خلاف ما خصصت له باستثناء الأطفال، والوقوف أو الجلوس بشكل يؤدي إلى إعاقة حرية وحركة الآخرين أو التسبب بالذعر أو المضايقة، أو الاستفزاز، واستخدام أي جهاز راديو أو مكبر صوت أو إصدار أي ضوضاء أخرى، أو تسليط أضواء الليزر أو غيرها، وإطلاق الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، واصطحاب الحيوانات الأليفة في غير الأماكن المخصصة لها.