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بلدية عجمان تحصد جائزة «ستيفي» العالمية

بلدية عجمان تحصد جائزة «ستيفي» العالمية
22 أكتوبر 2022 01:39

لندن (وام)

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حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جائزة ستيفي العالمية عن فئة أفضل إدارة مساندة لعام 2022، ضمن جوائز الأعمال الدولية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في لندن، لتكون الدائرة أول جهة حكومية في إمارة عجمان تحصل على الجائزة.
وأكد خالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، خلال تسلمه درع التميز في حفل جوائز ستيفي، أن الكفاءات المؤهلة في إدارة الشؤون المالية بالدائرة تمكنت من تحقيق الإنجاز المشرف الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات، مبيناً أن كفاءة العمليات ودقة الأداء وجودة الإنتاج أسهمت في اجتياز كافة مراحل التدقيق.
وقال الحوسني إن الجائزة تجمع الخبراء والمختصين من أنحاء العالم للمنافسة الإيجابية على فئات الجائزة، موضحاً أن تقدير الدائرة يأتي تكريماً لجهودها في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتسخيرها أفضل الحلول المبتكرة والمتطورة في إدارة الموارد المالية.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
جائزة ستيفي العالمية
جائزة ستيفي الدولية
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