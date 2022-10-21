رئيس الدولة يزور علي محمد الشرفاء بمنزله في أبوظبي
رئيس الدولة يزور علي محمد الشرفاء بمنزله في أبوظبي
21 أكتوبر 2022 22:42
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، علي محمد الشرفاء الحمادي بمنزله في أبوظبي.
تبادل سموه الأحاديث الودية مع علي محمد الشرفاء وأفراد أسرته والحضور الذين رحبوا بصاحب السمو رئيس الدولة، معربين عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بزيارة سموه وتقديرهم لحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن واهتمامه بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.