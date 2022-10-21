حملة تفتيشية على سكنات العمال المؤقتة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على سكنات العمال المؤقتة الواقعة ضمن نطاق البلدية، استهدفت العمال القاطنين في السكنات المؤقتة والشركات المزودة للخدمات في هذه السكنات، بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في السكنات العمالية المؤقتة.

وتضمنت الحملة التي استمرت لثلاثة أيام، قيام فرق البلدية بإجراء 36 زيارة تفتيشية لسكنات العمال المؤقتة، للتوعية بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، ورصد المخالفات وتحرير الإنذارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في سكنات العمال المؤقتة من حيث أنظمة الحماية والإنذار ضد الحريق ومكافحة الحرائق، وتجهيزات غرف الإسعافات الأولية، ونظافة السكن وإدارة النفايات فيه، وكذلك الصيانة الدورية للمرافق في السكن، وتوافر ترخيص معتمد وساري الصلاحية للسكن المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في سكنات العمال التي شملتها الحملة.