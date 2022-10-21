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بلدية رأس الخيمة تطلق «الطاقة المبتكرة»

بلدية رأس الخيمة تطلق «الطاقة المبتكرة»
22 أكتوبر 2022 01:38

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة لجذب الشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة إلى الدولة. 
وتوفر هذه النسخة من المسابقة فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم للاطلاع على السوق المحلي وتشكيل شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة. كما ستحظى الشركات التي يقع عليها الاختيار بفرصة لمناقشة اللجنة التنفيذية للمسابقة التي تضم مديرين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية الرائدة والشركات العالمية. 
وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن تطوير نظام بيئي للشركات المبتكرة في مجال الطاقة والمياه هو أحد أهدافنا المنبثقة من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. وتدعم مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة هذا الهدف من خلال خلق فرص للتقنيات الجديدة ونماذج الأعمال ذات الصلة بتحديات الطاقة المحددة التي نواجهها في المنطقة.
ويعتمد تأهل الشركات للمسابقة على توافر الحلول لواحدة أو أكثر من التحديات الإقليمية الثلاثة المطروحة، وهي في مجالات إدارة الطاقة، الكفاءة الصناعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، حيث سيتم اختيار فائز واحد لكل تحدٍ، وسيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية تقدر بقيمة 100.000 درهم لكل فائز، بالإضافة إلى باقة جذابة لتأسيس أعمالهم في رأس الخيمة مقدمة من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، لتطوير الأعمال.

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