«خدمات رأس الخيمة»: 1078 مخالفة «شواء على الأرض»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

جددت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة حملتها التوعية التي تطلقها كل عام حول الحفاظ على المناطق البرية والبيئية، تحت شعار «برنا أمانة»، والتي تهدف من خلالها الدائرة إلى الاعتناء بالأماكن البرية والمسطحات الخضراء وحتى الشواطئ، خاصة في هذه الفترة من العام، وذلك تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة.

وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة لـ«الاتحاد» أن الدائرة سجلت 1078 مخالفة بيئة في إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة تحت (بند 31) خلال الأشهر التسعة الماضية، والتي تشدد دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة فيها على جميع مرتادي المتنزهات والشواطئ والمناطق البرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيراً إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها غرامة مالية ومرصودة ضمن أنظمة المخالفات البيئية التي قد تصل إلى غرامة مالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حول المخالفات البيئية المتعلقة بالطبيعة.

وأوضح أن الدائرة تقوم وبشكل دوري بتطوير وتحسين المظهر العام للإمارة، ناهيك عن الأعمال الإنشائية المتنوعة التي لا تتوقف بشكل مستمر، مؤكدين أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع: مؤسسة الصرف الصحي ومؤسسة الأشغال ومؤسسة إدارة المخلفات ومؤسسة الزراعة التجميلية لديها خطط وبرامج استراتيجية من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن أنهم يتطلعون إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء، تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها.