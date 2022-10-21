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400 خبير وباحث في «الخليجي الخامس للسرطان» بالشارقة

جانب من دورة سابقة للمؤتمر (من المصدر)
22 أكتوبر 2022 01:38

الشارقة (الاتحاد)

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، تنظم الجمعية المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان، من 21 حتى 23 نوفمبر المقبل، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.
ويجمع المؤتمر الذي ينعقد بالشراكة مع «الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان»، و«مركز الخليج لمكافحة السرطان والوقاية منه»، تحت شعار «استمرارية الرعاية الصحية لمكافحة السرطان والتصدي له»، 50 متحدثاً عالمياً ومجموعة من الوفود تضم 400 خبير ومتخصص في البحوث والمناصرة ونشر الوعي بأهمية الوقاية من السرطان.

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وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تولي الشارقة أهمية كبيرة لمواكبة أحدث التطورات العلمية والدراسات المرتبطة بمرض السرطان، ومناقشة تفاصيل مبادراتنا الرائدة مثل القافلة الوردية التي حققت منجزات رائدة في مجال تعزيز الكشف المبكر عن السرطان وإنقاذ حياة المرضى».

الإمارات
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الشارقة
سوسن جعفر
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