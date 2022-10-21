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جامعتا الإمارات والعين تعززان آفاق التعاون البحثي

جامعتا الإمارات والعين تعززان آفاق التعاون البحثي
22 أكتوبر 2022 01:38

العين (الاتحاد)

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ناقشت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة العين التعاون البحثي بين الجامعتين وذلك بحضور الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس جامعة العين، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات ومدراء الإدارات من كلا الجامعتين في مقر جامعة العين، لبحث سُبل تعزيز البرامج البحثية المشتركة، وبما يخدم الدولة والمجتمع. وأكد الدكتور غالب عوض الرفاعي، أن اللقاء بين الجامعتين يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية التي تأتي تلبية لتوجهات الحكومة الرشيدة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لاسيما في قطاع التعليم، وبما يخدم تحقيق الخطط والبرامج الوطنية. من جانبه أكد الدكتور أحمد مراد، أن اللقاء جاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لتعزيز دور الجامعتين لما تملكانه من مكانة أكاديمية مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي، والعمل على دعم التوجهات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية الوطنية الشاملة.

جامعة الإمارات
الإمارات
جامعة العين
أحمد مراد
غالب الرفاعي
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