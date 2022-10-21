شرطة أبوظبي تشارك في تأمين «ليوا للتمور»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي في تأمين مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الجديدة خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، حرص المديرية على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة وتسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور.

ويشارك في المهرجان كل من إدارة مرور الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات ببرامج وأنشطة تتضمن توزيع بروشورات للتوعية المرورية لزوار المهرجان حول أهمية التقيد بالتعليمات والأنظمة المرورية، ويعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة سيارات الشرطة القديمة من نوع (لاندروفر) والتي استخدمت في بدايات تأسيس شرطة أبوظبي وسيارة رياضية من نوع بورش استخدمتها الشرطة ضمن مهام عملها في العام 1979 وهي واحدة من ضمن مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تتبع لشرطة أبوظبي.