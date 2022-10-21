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«مسؤولية» يعزز استراتيجيات وقاية الأبناء من المواد المخدرة

دائرة القضاء في أبوظبي
22 أكتوبر 2022 01:41

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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دعا مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء أبوظبي، أفراد المجتمع عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر وانتسجرام وسناب شات وفيس بوك ويوتيوب ولينكد إن» إلى اغتنام المواقف لتوعية الأبناء حول أضرار المخدرات، حيث إن الأطفال يحبون أن يقلدوا البالغين، فعند رؤية شخص مثلاً أخبرهم بأن التدخين مضر للصحة، ويؤدي للإصابة بالأمراض، ويزيد احتمالات الإصابة بالأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، يتكون لديهم رفض لهذا السلوك المضر.
وأشار المركز إلى ضرورة قيام أولياء الأمور بالتوضيح للأبناء خطورة بعض المواد المحيطة بهم مثل منتجات التبغ، حيث إن تكوين قناعات مبكرة تساعد الأبناء على تجنب التعاطي مستقبلاً، ومثالاً على ذلك: تحذير أبنائك من خطورة منتجات التنظيف ومواد الطلاء وآثارها على الصحة، وتنبيه الأبناء بعدم تناول الأدوية إلا بوصفة من الطبيب، والسماح لهم باتخاذ بعض القرارات التي تبني الثقة في أنفسهم (مثل اختيار اللبس المناسب)، إضافة إلى اقتراح أماكن قضاء وقت الفراغ.

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أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
المواد المخدرة
أضرار المخدرات
مكافحة المخدرات
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