السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تنظم ملتقى المرونة الأول «نتواصل لمستقبل مرن»

جانب من الملتقى (من المصدر)
22 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

افتتح اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، فعاليات ملتقى المرونة الأول، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء رياض بالهول، والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وعدد من الضباط و10 مؤسسات تعليمية وأكاديمية على مستوى الدولة. 
وانطلقت فعاليات الملتقى الذي نظمه مركز المرونة بالتعاون مع مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار «نتواصل لمستقبل مرن»، وناقش المشاركون في الملتقى المخاطر المستقبلية، خاصة المُتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوك تشين، والقدرة على توقع المخاطر الناجمة عنها، وكيفية التعامل معها بما يضمن استمرارية المدن والمؤسسات والأفراد في أداء المهام والأعمال المنوطة بهم دون انقطاع.
وألقى اللواء الغيثي كلمة الافتتاح، وقال فيها: «يأتي هذا الملتقى في إطار تعزيز الإنجازات التي حققتها إمارة دبي عالمياً في مجال المرونة، حيث فازت دبي العام الماضي، بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة» المُقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، والتي تُمنح لأفضل المدن في كفاءة إجراءاتها في التعامل مع المخاطر».
وتابع: «كما صنفت الأمم المتحدة، إمارة دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، وهي المدينة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم المتميز، من بين 56 مدينة تم تصنيفها و4357 مدينة تنافست على نيل هذه الجائزة».
وأوضح اللواء الغيثي أن هذه النتائج الاستثنائية تضع على عاتقنا جميعاً أن نكون في الصدارة دائماً، ونحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العمل قُدماً نحو ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي لمدن المستقبل.
وتابع الغيثي: «يناقش الملتقى ستة محاور رئيسية هي: إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة الحضرية، والابتكار، والطاقة المُستدامة، والتحديات المستقبلية، وهذه محاور مهمة في مجال تعزيز المرونة في التعامل مع المخاطر حالياً ومستقبلاً». متمنياً للمشاركين في فعاليات الملتقى الاستفادة من المعلومات القيّمة التي يقدمها الخبراء.
وتضمن الملتقى 4 ورش عمل تخصصية للطلبة المشاركين، حيث ناقشت الورشة الأولى موضوع تطبيق تكنولوجيا والتقنيات الحديثة في «التغطية المرئية والجوية والطائرات دون طيار»، فيما ناقشت الورشة الثانية تكنولوجيا الميتافيرس في الإمارات. وتناولت الورشة الثالثة «دور وأهمية الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي والأمن السيبراني»، في حين تناولت الورشة الرابعة موضوع «الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال الطاقة».

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبدالله الغيثي
آخر الأخبار
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
الرياضي
بني ياس يتألق بـ «رباعية» أمام دبا
اليوم 19:24
جيمس يتمسك بالحلم
الرياضي
جيمس يتمسك بالحلم
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©