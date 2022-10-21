تعاون بين شرطة دبي و«تراث الإمارات»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع نادي تراث الإمارات، بهدف تزويد موظفيه ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي.

وقع المذكرة اللواء أحمد ثاني علي بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير العام لنادي تراث الإمارات بالإنابة، بحضور أمني محمد العامري، مدير عام مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، والسيد جاسم الحمادي رئيس قسم العلاقات العامة في نادي تراث الإمارات.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الذي يحرص دائماً على دعم الجهود التي تساهم في تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية، سواء المحلية أو الاتحادية، مشيراً إلى أن برنامج «إسعاد» في بدايته كان موجهاً لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز الولاء المؤسسي لديهم، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلا أن النشاط الذي أظهره فريق «إسعاد»، والنتائج والإنجازات التي حققها، دفعت عدداً كبيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية للانضمام إلى البرنامج.

وأكد اللواء بن غليطة، أن فريق «إسعاد» مستمر في البحث عن احتياجات الموظفين وعائلاتهم، والسعي إلى تحقيقها للوصول إلى أعلى مؤشرات السعادة والرضا، والمساهمة في إسعاد المجتمع بمختلف شرائحه.