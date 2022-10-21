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وزير شؤون داخلية زيمبابوي يزور شرطة دبي

الوزير الزيمبابوي وفي استقباله محمد الرزوقي (من المصدر)
22 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

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زار معالي كزمبي كزمبي، وزير الشؤون الداخلية والتراث الثقافي بجمهورية زيمبابوي الديموقراطية والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على أفضل الممارسات الشرطية والأمنية، وأحدث التقنيات المستخدمة في المجالين.
واستقبل وزير الشؤون الداخلية والوفد المرافق له، اللواء دكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للعمليات، مصطحباً إياهم بجولة في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وقدم شرحاً حول منظومة العمل في إدارة مركز القيادة، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في دبي، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل، التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.
ثم زار الوفد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وكان في استقبالهم اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة، وعدد من الضباط، واطلعوا على أفضل الممارسات والتجارب في مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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