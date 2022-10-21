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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 أكتوبر 2022 19:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:01 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 08:08 والجزر الأول عند الساعة 14:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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