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«درون» تنفذ 319 مهمة في عجمان

درون للعمليات الأمنية والمرورية بعجمان (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 14:41

عجمان (الاتحاد)
نفذ مركز الدعم الجوي بالقيادة العامة لشرطة عجمان، 319 مهمة أمنية ومرورية باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار «درون»، وذلك لدعم العمليات الميدانية وعمليات المراقبة المرورية وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.
وقال النقيب راشد العطار، مدير فرع العمليات بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان أن مركز الدعم الجوي، منذ تدشينه قبل عام، نفذ مهام مرورية وأمنية، لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان وتعزيز أمن الطرق، وذلك من خلال تسيير طائرات من دون طيار، مزودة بأحدث التقنيات الذكية لتوفير الدعم الجوي لأفراد الشرطة.

وأضاف مدير فرع العمليات أن مركز الدعم الجوي بشرطة عجمان نفذ 20 مهمة أمنية واستطلاع جوي، و299 مهمة مرورية منذ تدشينه، لمدة طيران بلغت 13598 دقيقة، مقدماً بذلك الدعم الجوي للدوريات المرورية والأمنية.

وأكد النقيب راشد العطار، إن المركز يقدم الدعم من خلال تنفيذ مهمات الاستكشاف على الطريق للاطلاع على أسباب تشكل الازدحامات المرورية، وفي حالات الازدحامات الناجمة عن الحوادث وصعوبة الوصول إلى مكان الحادث، يتم تسيير طائرة لاستكشاف درجة الحادث وخطورة الحالات إن وجدت.

وقال أن مميزات الطائرات المسيرة، تعتبر مزودة بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة، فيمكنها التقاط الصور واستيضاح تفاصيل لوحة المركبة من مسافة 1000 متر، كما يمكنها الطيران لما يزيد عن 15 كيلو متر عن جهاز التحكم ليتم استلامها من جهاز تحكم آخر واكمال مهمتها، وهي قادرة على إنجاز المهمات ليلاً ونهاراً.

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