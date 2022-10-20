نهيان بن مبارك: التعليم أولوية قصوى لدى القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الـ«16» من خريجي جامعة العين، والذي أقيم مساء أمس الأول في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وبلغ عدد الخريجين 3169 خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات بمقري الجامعة في العين وأبوظبي، منهم 35 خريجاً من أصحاب الهمم، حيث تولي جامعة العين اهتماماً خاصاً بطلبتها من أصحاب الهمم، إيماناً منها بأهمية تمكينهم في مجال التعليم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الاحتفال بالخريجين والخريجات من جامعة العين رسالة اعتزاز بمسيرة الجامعة والثقة الكبيرة في المستقبل الزاهر الذي ينتظرهم وكذلك التفاؤل بدورهم المرتقب في المسيرة الناجحة للدولة.

وأكد معاليه أن جامعة العين تسعى دائماً إلى أن تكون امتداداً وفياً وأميناً للرؤية الحكيمة والجهود الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد لنا دائماً الأولوية القصوى للتعليم ودوره المهم والأساسي في تنشئة أجيال مسؤولة ومؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في جوانب العمل كافة في إماراتنا الحبيبة.

وقال: «إننا نعتز غاية الاعتزاز بأن دولتنا بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ترى بكل وضوح دور التعليم في تأسيس مجتمع المعرفة، بل وفي تمكين المجتمع من التنافس الناجح في المضمار العالمي، بالإضافة إلى دوره أيضاً في تعميق مبادئ السلام والتعايش والوفاق في الدولة والعالم، ويسعدنا كثيراً أن نرى جامعة العين، وهي تجسد ذلك كله من خلال ارتباطها الوثيق مع مؤسسات المجتمع والعالم، ومن خلال مبادراتها المستمرة نحو ربط التعليم في الجامعة بمجالات العمل في المجتمع، وحرصها على تحقيق العمل المنتج للخريجين فيها، وتأخذ في ذلك بالمبادرات الخلاقة لتشجيع الابتكار والريادة على كل المستويات».

من جانبه، قال الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض للجامعة: «نفخر بتخريج جيل جديد من الشباب الواعي المثقف، فمنذ تأسيس جامعة العين وضعنا على عاتقنا مسؤولية تخريج جيل طموح». ودعا الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، الخريجين إلى مواصلة النهل من المعرفة وتطوير النفس باعتبارهم سفراء للعلم والمعرفة.