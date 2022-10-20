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الإمارات

الإمارات تستدعي السفير الهولندي للاحتجاج على تدخل سفير بلاده في الشؤون الداخلية للأردن

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
21 أكتوبر 2022 00:29

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سفير مملكة هولندا لدى الإمارات العربية المتحدة وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن.
وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
السفير الهولندي
الأردن
التدخل في الشؤون الداخلية
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