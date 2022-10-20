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الإمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

حمد الرميثي وعبداللطيف لوديي خلال اللقاء (وام)
21 أكتوبر 2022 01:53

الرباط (وام)

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التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والوفد المرافق له، معالي عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية.
كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية في المملكة المغربية.
وجرى -خلال اللقاءين- استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى سبل تعزيز وتنمية العلاقات ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين.

الإمارات والمغرب
الإمارات
المغرب
التعاون العسكري
حمد الرميثي
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